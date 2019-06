La chanson de l'année 2019 (1ère partie)

TF1 proposera aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec La chanson de l'année.Les téléspectateurs pourrnt élire en direct La chanson de l'année, parmi les 20 titres en compétition : - ANGELE "Tout oublier "- 3 CAFES GOURMANDS "A nos souvenirs"- AYA NAKAMURA "Copines"- KENDJI GIRAC "Tiago"- PATRICK BRUEL "Pas eu le temps"- CLAUDIO CAPEO "Ta main"- SOPRANO "A la vie à l'amour"- CLARA LUCIANI "La grenade"- M POKORA "Les planètes" - ZAZIE "Speed"- HEUSS L'ENFOIRE (FT. SOFIANE) "Khapta" - AMIR "Longtemps" - PATRICK FIORI "Les gens qu'on aime"- VITAA & SLIMANE "Je te le donne"- ZAZ "Que vendra"- JENIFER "Notre idylle" - BOULEVARD DES AIRS "Allez reste"- DAVID HALLYDAY "Ma dernière lettre" - JEREMY FREROT "Tu donnes" - KEEN V "J'courais" Les votes débuteront dès 21h et le prix sera annoncé en fin d'émission. Qui succèdera à "Maria Maria" interprétée par KENDJI GIRAC, chanson de l'année 2018 ?Un prix d'honneur sera également remis au cours de la soirée à un artiste emblématique de la chanson française.Vous pourrez également retrouver de nombreux artistes sur la scène des arènes de Nîmes qui viendront interpréter leurs titres : MIKA, AMEL BENT, FLORENT PAGNY, AVA MAX, PASCAL OBISPO, SHY'M, VEGEDREAM, GAUVAIN SERS, AÖME, LOU, MAËLLE, PHILIPPINE ET THEO.La chanson de l'année sera diffusée depuis un lieu mythique : les arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l'année. Ces stars de la chanson française et internationale interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. Venez chanter et danser dans une magnifique salle de concert à ciel ouvert et aux couleurs blanches et rouges des arènes de Nîmes !