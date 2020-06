La chanson de l'année 2020, 1ère partie

En savoir plus sur Nikos Aliagas

TF1 proposera aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec La chanson de l'année, présentée par Nikos Aliagas et produite par DMLS TV, le vendredi 12 juin à 21h05. La plus grande salle de concert à ciel ouvert rouvre ses portes avec La chanson de l'année qui se déroulera cette année à Paris, dans le cadre somptueux des Jardins du Palais Royal.Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année. Ces stars de la chanson française interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits.Les téléspectateurs pourront élire en direct La chanson de l'année, parmi les seize titres en compétition :• VITAA & SLIMANE «Avant toi»• HEUSS L’ENFOIRE «Moulaga»• CLAUDIO CAPEO «Ma jolie» • DADJU «Bobo au cœur» • JEAN-BAPTISTE GUEGAN «Retourner là-bas» • LES FRANGINES «Donnez-moi»• CAMELIA JORDANA «Facile»• CLARA LUCIANI «Ma sœur» • VIANNEY «N’attendons pas»• HOSHI «Amour censure»• BENJAMIN BIOLAY «Comment est ta peine»• GRADUR «Ne reviens pas» (feat. Heuss L’Enfoiré)• BILAL HASSANI «Je danse encore»• CARLA «Bim Bam toi»• SOOLKING «Melegim» (feat. Dadju)• ALOISE SAUVAGE «A l’horizontale» Les votes débuteront dès 21h05 et le prix sera annoncé en fin d’émission.Qui succèdera à «Longtemps» interprétée par Amir, chanson de l’année 2019 ?Vous pourrez également retrouver des artistes sur la scène des Jardins du Palais Royal qui viendront interpréter leurs titres : AMIR, PATRICK BRUEL, YANNICK NOAH, BOULEVARD DES AIRS, TRYO, EL CAPON… Chantez et dansez sur TF1 devant la plus grande salle de concert à ciel ouvert à Paris au cœur des Jardins du Palais Royal !