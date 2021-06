La chanson de l'année 2021 (1ère partie)

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Samedi 5 juin 2021 sur TF1,le public a pu élire tout au long de la soirée leur titre préféré parmi les 18 titres en compétition : Julien Doré avec "Nous", Grand Corps Malade & Louane "Derrière le brouillard", Clara Luciani "Le reste", Amel Bent et Hatik "1, 2, 3 », Patrick Fiori et Florent Pagny "J'y vais", Kendji Girac "Evidemment", Jérémy Frérot "Un homme", Vianney "Pour de vrai", Gims "Jusqu'ici tout va bien", Camélia Jordana "Silence", Amir et Indila "Carrousel", Wejdene "Coco" - Vitaa & Slimane - « De L'or » - M Pokora & Dadju - « Si on disait » - Pomme - « Les Cours d'Eau » - Louane - « Donne-moi ton cœur » - Tayc - « Le temps » - Eddy de Pretto - « Bateaux-Mouches » , A l'occasion de La Chanson de l'Année 2021, chantez et dansez à nouveau devant la plus grande salle de concert à ciel ouvert au Château de Chambord ! Vous pourrez également retrouver les artistes suivants sur la scène du Château de Chambord qui viendront interpréter leurs titres : Julien Doré, Grand Corps Malade, Louane, Clara Luciani, Amel Bent, Hatik, Patrick Fiori, Florent Pagny, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Vianney, Gims, Camélia Jordana, Amir, Indila, Wejdene, Vitaa, Slimane, Dadju, Pomme, Tayc, Eddy de Pretto, Francis Cabrel, Raphaël, Bénabar, Calogero, Clément Albertini, Patrick Bruel, Julien Clerc, Benjamin Biolay & Adé, Camille Schneyder, Ben Mazué, Claudio Capeo.