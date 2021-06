La chanson de l'année 2021 (2ème partie)

En savoir plus sur Nikos Aliagas

TF1 propose aux internautes une soirée exceptionnelle avec « LA CHANSON DE L’ANNEE », présentée par Nikos ALIAGAS et produite par DMLS TV, samedi 05 juin 2021. La plus grande salle de concert à ciel ouvert rouvre ses portes avec « LA CHANSON DE L’ANNEE » qui se déroule cette année dans le cadre somptueux du Château de Chambord.Pour la première fois en télévision, une scénographie exceptionnelle avec un véritable son et lumière devant le Château de Chambord et avec des feux d’artifices et des jets d’eau dignes de Las Vegas. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année. Ces stars de la chanson française interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. Les téléspectateurs pourront élire en direct « LA CHANSON DE L’ANNEE » parmi les 18 titres en compétition : - Julien Doré - « Nous » - Grand Corps Malade & Louane - « Derrière le brouillard » - Clara Luciani - « Le reste » - Amel Bent x Hatik - « 1,2,3 » - Patrick Fiori / Florent Pagny - « J'y vais » - Kendji Girac - « Évidemment » - Jérémy Frérot - « Un homme » - Vianney - « Pour de vrai » - Gims - « Jusqu'ici tout va bien » - Camélia Jordana - « Silence » - Amir & Indila - « Carrousel » - Wejdene - « Coco » - Vitaa & Slimane - « De L'or » - M Pokora & Dadju - « Si on disait » - Pomme - « Les Cours d'Eau » - Louane - « Donne-moi ton cœur » - Tayc - « Le temps » - Eddy de Pretto - « Bateaux-Mouches » Les votes débuteront dès 21h05 et le prix sera annoncé en fin d’émission. Qui succèdera à « Avant toi » interprétée par Vitaa & Slimane, chanson de l’année 2020 ?Vous pourrez également retrouver les artistes suivants sur la scène du Château de Chambord qui viendront interpréter leurs titres : Julien Doré, Grand Corps Malade, Louane, Clara Luciani, Amel Bent, Hatik, Patrick Fiori, Florent Pagny, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Vianney, Gims, Camélia Jordana, Amir, Indila, Wejdene, Vitaa, Slimane, Dadju, Pomme, Tayc, Eddy de Pretto, Francis Cabrel, Raphaël, Bénabar, Calogero, Clément Albertini, Patrick Bruel, Julien Clerc, Benjamin Biolay & Adé, Camille Schneyder, Ben Mazué, Claudio Capeo.Chantez et dansez sur TF1 devant la plus grande salle de concert à ciel ouvert au Château de Chambord !