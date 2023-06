La chanson de l’année 2023 - Christophe Mae, Amadou, Mariam…. Medley

Christophe Mae, Ceuzanie, Amadou, Mariam, invités de la soirée exceptionnelle de « La chanson de l’année 2023 », nous propose ce soir un medley de ses plus belles chansons, dont « Il est où le bonheur », "On s'attache »... 14 stars de la chanson française sont en compétition ce soir pour le titre de La chanson préférée des Français. Sont nommés : : Amir "Ce soir", Nuit Incolore "Dépassé", Slimane "Des milliers de Je t'aime", Kendji Girac & Florent Pagny "Encore ", Benson Boone & Philippine Lavrey "In The Stars", Vianney & Mika "Keep It Simple", La Petite Culotte "La Goffa Lolita", Izïa "Mon coeur", Keen'V "Ne pars pas", Ridsa"Nous deux", Juliette Armanet "Qu'importe", Louane"Secret", Claudio Capéo "Si j'avais su", Pierre de Maere "Un jour je marierai un ange" Extrait de La Chanson de l’année du 17 juin 2023