La Chanson de l'année 2023 - « Flowers » de Miley Cyrus reprise par un collectif

Samedi 17 juin dès 21h10, c’est tenu une soirée exceptionnelle sur TF1 dans un lieu mythique des Arènes de Nîmes avec « LA CHANSON DE L’ANNEE 2023 » animée par Nikos Aliagas. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année 2022-2023. 14 stars de la chanson française vont interpréter leur titre et pour l’ouverture de cette cérémonie, un collectif reprend la merveilleuse chanson de Miley Cyrius « Flowers ». Sont nommés : : Amir "Ce soir", Nuit Incolore "Dépassé", Slimane "Des milliers de Je t'aime", Kendji Girac & Florent Pagny "Encore ", Benson Boone & Philippine Lavrey "In The Stars", Vianney & Mika "Keep It Simple", La Petite Culotte "La Goffa Lolita", Izïa "Mon coeur", Keen'V "Ne pars pas", Ridsa"Nous deux", Juliette Armanet "Qu'importe", Louane"Secret", Claudio Capéo "Si j'avais su", Pierre de Maere "Un jour je marierai un ange" Extrait de La Chanson de l’année du 17 juin 2023