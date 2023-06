La chanson de l’année 2023 - Izïa "Mon coeur" en compétition

Izia Higelin signe son grand retour avec son cinquième album. C’est sur la scène mythique des Arènes de Nîmes à l’occasion de La Chanson de l’année que Izîa vient interpréter « Mon Cœur » issu de son tout nouvel album La Vitesse, empreint de pop, de force et d’envie de se battre ! Cette jeune artiste concourt pour le titre de la chanson préférée des Français face à Amir "Ce soir", Nuit Incolore "Dépassé", Slimane "Des milliers de Je t'aime", Kendji Girac & Florent Pagny "Encore ", Benson Boone & Philippine Lavrey "In The Stars", La Petite Culotte "La Goffa Lolita", Keen'V "Ne pars pas", Ridsa"Nous deux", Juliette Armanet "Qu'importe", Louane"Secret", Claudio Capéo "Si j'avais su", Pierre de Maere "Un jour je marierai un ange". Remportera-t-elle la récompense? Cliquez pour le découvrir Extrait de La Chanson de l’année du 17 juin 2023