La chanson de l’année 2023 - Keen'V "Ne pars pas" en compétition

Après son tube « Outété » qui a cartonné tout l’été 2022, Keen’V vient interpréter en direct sur la scène des Arènes de Nîmes son dernier titre en compétition « Ne pars pas », morceau très romantique et touchant. Nous vous en avons extrait les premières paroles : Oh-oh-oh-oh, non, ne pars pas Oh non, ne pars pas, s'te plaît reviens-moi J'suis prêt à faire n'importe quoi J'peux perdre tout l'monde mais pas toi Oh non, ne pars pas, s'te plaît reviens-moi J'suis prêt à faire n'importe quoi J'peux perdre tout l'monde mais pas toi Oh non, ne pars pas, s'te plaît reviens-moi J'suis prêt à faire n'importe quoi J'peux perdre tout l'monde mais pas toi… Keen’V sera-t-il élu Chanson de l’année 2023 ? Le public vote depuis le 6 juin jusqu’à ce soir pour élire le titre de La Chanson de l’année parmi les 14 titres en lice. Extrait de La Chanson de l’année du 17 juin 2023