La chanson de l’année 2023 - Kendji Girac & Florent Pagny "Encore " en compétition

Pierre de Maere interprète son titre « Un jour je marierai un ange » à l’occasion de ce grand show musical en direct du lieu mythique des Arènes de Nîmes. Une soirée exceptionnelle où Pierre de Maere défend ce soir le titre de La chanson de l’année 2023 en compétition face à 13 titres : Amir "Ce soir", Nuit Incolore "Dépassé", Slimane "Des milliers de Je t'aime", Kendji Girac & Florent Pagny "Encore ", Benson Boone & Philippine Lavrey "In The Stars", Vianney & Mika "Keep It Simple", La Petite Culotte "La Goffa Lolita", Izïa "Mon coeur", Keen'V "Ne pars pas", Ridsa"Nous deux", Juliette Armanet "Qu'importe", Louane"Secret", Claudio Capéo "Si j'avais su. Le public a pu voter pour leur chanson préférée depuis le 6 juin jusqu’à cette soirée exceptionnelle. La chanson « Un jour je marierai un ange » sera-t-elle élue « La chanson de l’année 2023 » ? La réponse est dans la vidéo Extrait de La Chanson de l’année du 17 juin 2023