La chanson de l’année 2023 - Nuit Incolore "Dépassé" en compétition

Depuis quelques mois, ce jeune chanteur de 21 ans a vu sa cote de popularité grimper en flèche sur les réseaux sociaux. Ce soir, Nuit Incolore interprète en direct son dernier single « Dépassé » qui affiche déjà plus de 13 millions de streams sur les plateformes. « J'suis dépassé par le temps / Je ne pense plus comme avant / J'ai besoin de prendre l'air, j'veux rejoindre la lumière / Je me nourris de distance pour sentir mon existence / J'ai besoin de me distraire mais j'suis au fond de l'enfer / J'suis dépassé par le temps / J'ai besoin de prendre l'air, j'veux rejoindre la lumière » voici ces quelques paroles issu de son refrain. Recevra-t-il ce soir le trophée de La chanson de l’année 2023 ? La réponse est dans l’émission… Cliquez Extrait de La Chanson de l’année du 17 juin 2023