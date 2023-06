La chanson de l’année 2023 - Vianney & Mika "Keep It Simple" en compétition

Deux anciens coachs de ces dernières saisons de The Voice, c’est en duo que Vianney et Mika ont associé leur voix pour nous offrir leur interprétation de « Keep It Simple », ce soir en direct des Arènes de Nimes, lieu mythique. Ce titre est en compétition face à 13 autres : Amir "Ce soir", Nuit Incolore "Dépassé", Slimane "Des milliers de Je t'aime", Kendji Girac & Florent Pagny "Encore ", Benson Boone & Philippine Lavrey "In The Stars", La Petite Culotte "La Goffa Lolita", Izïa "Mon coeur", Keen'V "Ne pars pas", Ridsa"Nous deux", Juliette Armanet "Qu'importe", Louane"Secret", Claudio Capéo "Si j'avais su", Pierre de Maere "Un jour je marierai un ange". Devant votre écran, on vous offre la possibilité de reprendre avec Vianney et Mika leur morceau « Keep It Simple » : I'm so cold comfort comfort me It's 3AM I'm feverly Help me doctor heal my pain Cause I don't really want no mary jane Ouh la la la Et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal, à parler Oh quand on aime Si le dire est un problème Finir seul, faut pas s'étonner We'll keep it simple Oooooooo Doctor Oooooooo Keep it simple Oooooooo You're the only medicine I'll been taking We'll keep it simple baby Emmurer nos émotions Parfois, ma foi, les gens le font A la fin, au fond, tout ça fait Qu'on a mal, on a l'âme en chantier Oh la la la From my Jimmy to my Jaw Every bone and every part of me's aching Oh can't you see Catch a break, chuck it to me Any medicine you give me I'm taking We'll keep it simple Oooooooo Doctor Oooooooo We'll keep it simple Oooooooo You're the only medicine I'll been taking Extrait de La Chanson de l’année du 17 juin 2023