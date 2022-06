La chanson de l'année (partie 2)

La plus grande salle de concert à ciel ouvert rouvre ses portes avec «LA CHANSON DE L’ANNEE» qui se déroulera cette année dans le cadre somptueux des plages du Mourillon à Toulon.Dans un décor magnifique avec la plage et la mer en fond derrière la scène, les artistes se produiront devant un public de 10 000 personnes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année. Ces stars de la chanson française interpréteront leurs titres. Parmi les invités de «LA CHANSON DE L’ANNEE» : Amir, Angèle, Juliette Armanet, Bigflo & Oli, Claudio Capeo, Jérémy Frérot, Kendji Girac, Hyphen Hyphen, Jul, Keen’V, Kungs, La Zarra, Aya Nakamura Feat Damso, Naps, Soolking, Tayc…Les votes débuteront dès 21h10 et le prix sera annoncé en fin d’émission. Qui succèdera à « J’y vais » interprétée par Florent Pagny & Patrick Fiori, chanson de l’année 2021 ?Réponse le samedi 04 juin à 21h10 sur TF1 !Chantez et dansez sur TF1 depuis les plages du Mourillon à Toulon !