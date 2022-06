La Zarra « Tu t'en iras » en compétition

Sa pop urbaine inspirée par Piaf triomphe. On ne connait pas grand-chose de l’artiste La Zarra si ce n’est qu’elle est Québécoise et a lancé son premier album « Traitrise » dans lequel on retrouve le titre « Tu t’en iras » interprété ce soir sur la scène de La Chanson de l’année. La Zarra, recevra-t-elle le trophée de La Chanson de l’année 2022 ? C’est vous qui décidez en votant. Découvrez sa prestation. Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 4 juin 2022