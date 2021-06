M. Pokora et Dadju “Si On Disait” en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour cette édition 2021 de La Chanson de l’année qui se déroule exceptionnellement dans le cadre somptueux du château de Chambord, M. Pokora et Dadju se retrouvent en duo à interpréter « Si On Disait ». Face à une kyrielle d’artistes français comme Amir, Julien Doré, Grand Corps Malade, Louane, Clara Luciani, Amel Bent, Hatik, Patrick Fiori, Florent Pagny, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Vianney, Gims, Camélia Jordana, Indila, Wejdene, Vitaa, Slimane, Pomme, ... M Pokora et Dadju recevront-ils ce soir le prix de La chanson de l’année 2021 ? découvrez leur prestation. Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021