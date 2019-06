N°16 - JENIFER - "Notre idylle"

Star incontournable de la pop, Jenifer nous interprète « Notre Idylle » issu de son album « Nouvelle page ». Un titre pop et frais où elle partage avec son public de nouvelles émotions : la liberté, le lâcher prise, amour et nostalgie. Soirée exceptionnelle ce soir présentée par Nikos Aliagas dans un lieu mythique : les arènes de Nîmes. Un gros show musical en présence de tous les artistes qui ont marqués l’année ! Des stars de la chanson française en passant par les stars internationales, toutes ont interprété leur titre et ont formé des duos totalement inédits ! L’année dernière, Kenji Girac a remporté la chanson de l’année avec son titre « Maria, Maria ». Qui sera le grand gagnant cette année ? Extrait la chanson de l’année 2019