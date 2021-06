« J'y vais » Patrick Fiori et Florent Pagny 🏆 élu La Chanson de l'année 2021

Voici deux des plus grandes voix de la chanson française venant concourir pour le prix de La chanson de l’année 2021 : Patrick Fiori et Florent Pagny, tous deux coachs de The Voice, interprètent en duo le titre « J’y vais », issu du dernier album de Patrick Fiori, « Un air de famille ». « J’y vais », une chanson sur son enfance . En direct, les téléspectateurs pourront élire "La chanson de l'année" parmi les 18 titres en compétition, afin de désigner le ou les successeurs de Vitaa et Slimane, « Avant toi ». Patrick Fiori et Florent Pagny avec « J'y vais » sera en compétition avec Julien Doré avec "Nous", Grand Corps Malade & Louane "Derrière le brouillard", Clara Luciani "Le reste", Amel Bent et Hatik "1, 2, 3", Kendji Girac « Evidemment", Vianney "Pour de vrai", Jérémy Frérot - « Un homme », Gims "Jusqu'ici tout va bien", Camélia Jordana "Silence", Amir et Indila "Carrousel", Wejdene "Coco", Vitaa et Slimane "De l'or », M Pokora et Dadju "Si on disait", Pomme "Les cours d'eau", Louane "Donne-moi ton coeur", Tayc "Le temps", et Eddy de Pretto "Bateaux-Mouches". Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021