Slimane « La recette »

Slimane révélé dans l’émission phare de divertissement The Voice en 2016, l’auteur-compositeur-interprète vient de sortir un nouveau single en solo « La recette ». Slimane vient ce soir interpréter ce nouveau titre sur la scène de la plus grande salle de concert à ciel ouvert, dans le cadre somptueux des plages du Mourillon à Toulon. sur la scène de la plus grande salle de concert à ciel ouvert, dans le cadre somptueux des plages du Mourillon à Toulon. Voici un extrait des paroles : Tu sais, tout le monde autour pourra me quitter Tant que t'es là, j'suis bien mon amour et faut pas l'oublier Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer Mais quand je t'aime, tu doutes, mon amour Moi, j'peux pas t'oublier Ça crie, ça casse tout dans la maison Pourtant, on a compté les saisons Tu vas pas partir sans raison, non De quoi tu m'parles, dans ma tête, y a qu'toi et moi La recette, c'est toi et moi On sait déjà Pourquoi tu pars, à la fête, je n'pense qu'à toi La recette, c'est toi et moi Ne me quitte pas Ne me quitte pas, j't'ai dans la tête Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête C'est toi et moi Juste toi et moi