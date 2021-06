Tayc - « Le temps » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Année exceptionnelle, dit artistes exceptionnels... A l'occasion de cette édition 2021, voici Tayc qui a marqué l’année 2020-2021 et vient interpréter le titre « Le temps » issu de son album « Fleur froide ». L'artiste est en compétition face à Julien Doré avec "Nous", Grand Corps Malade & Louane "Derrière le brouillard", Clara Luciani "Le reste", Amel Bent et Hatik "1, 2, 3", Kendji Girac « Evidemment", Vianney "Pour de vrai", Gims "Jusqu'ici tout va bien", Camélia Jordana "Silence", Amir et Indila "Carrousel", Jérémy Frérot « Un homme », Wejdene "Coco", Vitaa et Slimane "De l'or », M Pokora et Dadju "Si on disait", Pomme "Les cours d'eau", Louane "Donne-moi ton coeur", Patrick Fiori et Florent Pagny avec « J'y vais » et Eddy de Pretto "Bateaux-Mouches",. Qui sera récompensé ce soir ? Une soirée qui promet d’être inoubliable. Découvrez la prestation de Tayc. Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021