Toutes les prestations de la soirée

A l'occasion de La fête de la musique, TF1 proposera aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec La chanson de l'année fête la musique. La chanson de l'année fête la musique sera diffusée en direct et dans un lieu mythique : les arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l'année : Julien Doré, Vianney, Slimane, Amir, Soprano, M Pokora, Christophe Maé, Tal, Claudio Capéo, Calogero, Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Raphaël, Véronique Sanson, Juliette Armanet, Christophe Willem, Vincent Niclo, Charlie Puth, Luis Fonsi, London Grammar, Lenni Kim, Keen'V, Lartiste, la troupe de la comédie musicale Grease, Corneille, les finalistes de "The Voice" Lisandro Cuxi, Lucie, Vincent Vinel et Nicola Cavallaro...