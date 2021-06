Vianney « Pour de vrai » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Vianney, le chanteur mélancolique que l’on ne présente plus, toujours au top des charts, notamment son grand tube de début « Pas là », ou dernièrement « Beau Papa » , ne vient pas sur la scène de La chanson de l’année en tant que coach de The Voice mais bien pour défendre son titre « Pour de vrai ». TF1 propose une soirée exceptionnelle en compagnie des artistes français et internationaux qui ont marqué l'année afin de découvrir la chanson préférée des Français de la saison 2020-2021. Ce soir, Vianney nous emmène une nouvelle fois dans son univers pour prétendre au titre de la Chanson de l’année 2021. A l’issue de ce grand show au château de Chambord, Vianney sera-t-il élu « La Chanson de l’année 2021 » ? C’est vous qui décidez en votant. Découvrez sa prestation. Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021