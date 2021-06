Vitaa et Slimane « De l’or » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Vainqueurs de l’édition précédente de La chanson de l’année 2020 avec le titre « Avant toi », Vitaa et Slimane nous viennent défendre à nous en duo ce soir, leur titre « De l’or » issu de l’album Versus. C’est le public qui pourra élire tout au long de cette soirée le meilleur titre parmi les 18 en compétition. Ce soir, ce duo Vitaa – Slimane, remportera-t-il à nouveau le trophée de La chanson de l’année 2021 ? N’hésitez pas à prendre votre téléphone et à voter pour ce titre de Vitaa et Slimane « De l’or ». Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021