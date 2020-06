Vitaa et Slimane – Medley « Versus » « Je te le donne » « Ça va, ça vient »…

Slimane ou Nikos Aliagas En savoir plus sur

Vitaa, auteure-compositrice-interprète, est présente ce soir en duo avec Slimane, vainqueur de la 5e saison de The Voice, pour nous interpréter ensemble un medley de leurs plus grands duos dans les Jardins du Palais Royal, avec en exclusivité, le titre « Confession Nocturne » auparavant interprété en duo avec Diam’s, « VersuS » ou encore « Viens on s’aime », extrait du second album de Slimane, « Pas Beaux », « Je te le donne », « Viens on s’aime » et d’autres surprises… Nikos Aliagas nous rouvre les portes dans la plus grande salle de concert à ciel ouvert qui se déroulera cette année à Paris, dans le cadre somptueux des Jardins du Palais Royal. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année. Ces stars de la chanson française interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. Qui succèdera à «Longtemps» interprétée par Amir, chanson de l’année 2019 ? Qui sera élu La Chanson de l’Année 2020 ? Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 12 juin 2020