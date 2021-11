EXCLU - La chanson secrète - Record de proches pour une surprise extraordinaire !

En savoir plus sur Julien Clerc

"La chanson secrète" est de retour avec des invités d'exception. Pour la première fois, un couple sera dans le fauteuil. Nous allons aussi battre notre record de proches sur scène pour une surprise totalement extraordinaire. Beaucoup de nouveautés et d'invités mais l'émotion reste intacte ! Parmi les artistes dans le fauteuil : FLORENT PAGNY, VALERIE LEMERCIER, JULIEN CLERC, PHILIPPE LACHEAU, JEFF PANACLOC, IRIS MITTENAERE, LAURY THILLEMAN et JUAN ARBELAEZ, KEEN’V, MICHOU. Parmi les invités surprise : PATRICK BRUEL, SOPRANO, VITAA et SLIMANE, MARGHE, ANNE SILA, MARINA KAYE, JEREMY FREROT, VINCENT DELERM, JONATHAN LAMBERT, AMEL BENT, CERISE CALIXTE, LORELEI B, DENITSA IKONOMOVA, SEGOLENE, CALOGERO, JEANNE CHERHAL, CARLA BRUNI, VANILLE, OMR, MILES Découvrez les première images de "La chanson secrète" diffusée ce samedi 27 novembre à 21h05 sur TF1.