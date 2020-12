En savoir plus sur Nikos Aliagas

Ce soir, Carla Bruni, Louane, Amir, Julien Doré, Patrick Fiori, Gad Elmaleh, Patrick Sébastien et Bilal Hassani ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser dans l’aventure de la Chanson Secrète. Ils ne sont au courant de rien et vont juste profiter de l’instant. Au programme : des tableaux spectaculaires au service du partage, de la joie, du chant, de la danse et surtout beaucoup d’émotions. Les artistes assis dans le siège vont se dévoiler plus que jamais devant le public. Replay de l’émission La Chanson Secrète du samedi 12 décembre 2020 sur TF1.