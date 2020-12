La Chanson Secrète - Amir surpris par Nikos et Nazim avec «La fête»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour sa chanson secrète, Amir a la chance d’avoir Nikos pour la première fois sur scène ! Il accompagnera Nazim qui est un auteur très proche d’Amir. Il a notamment écrit avec Amir, le titre « La fête ». Et pour finir, les cousins d’Amir rejoignent petit à petit la scène de la chanson secrète. La chanson se termine sur un beau tableau regroupant toutes les personnes dont il est le plus proche. Comment réagira Amir en découvrant ses deux amis et ses cousins devant lui sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du samedi 12 décembre 2020.