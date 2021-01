La Chanson Secrète - Calogero rend hommage au personnel médical avec «On fait comme si»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Cette chanson secrète n’est pas une surprise comme les autres. Pour la première fois, ce sont des hommes et des femmes qui n’ont pas demandé la célébrité, mais qui sont les héros de notre quotidien. Ce soir, pour mettre à l'honneur et remercier le personnel soignant, Calogero va interpréter une chanson qu’il n’a jamais chantée sur scène et qu’il a composée spécialement pour eux. Pour celles et ceux qui sauvent des vies chaque jour et qui ne demandent pas la lumière. Ce soir, nous leur rendons cette lumière pour leur dire un immense merci. Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 15 janvier 2021.