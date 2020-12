La Chanson Secrète - Carla Bruni surprise par Lou Doillon et Albin de la Simone avec « Quelqu’un m’a dit »

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Lou Doillon, qui chante pour la première fois en français, et Albin de la Simone font équipe pour la chanson secrète de Carla Bruni. Ils sont venus rendre hommage à Carla Bruni pour son œuvre, sa bonté et sa générosité. Pour ce tableau sobre et élégant, les deux meilleures amies de Carla Bruni font défiler les paroles de sa chanson « Quelqu’un m’a dit » sur l’écran derrière Lou Doillon. Comment réagira Carla Bruni en découvrant ses proches devant elle sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du samedi 12 décembre 2020.