La chanson secrète d'Angèle : "Ta reine" chantée par Pomme

Cette jeune artiste belge est devenue une véritable star en très peu de temps : Angèle. Et notre star est une fan inconditionnelle de la Chanson Secrète. Et le moins que l'on puisse dire est que la surprise va être grandiose pour Angèle. Sa famille, ses amies, son institutrice, sa prof de piano mais aussi la chanteuse Pomme et Dick Annegarn, l’interprète de la chanson : « Bruxelles », un titre qu’Angèle adore par-dessus tout, sont présents. Tous se sont tous réunis pour lui préparer la plus jolie des surprises. Celle qui a du mal à retenir ses larmes devant un burger offert à Camille Combal, sera-t-elle submergée par l’émotion ?