La Chanson Secrète - David Douillet surpris par Anggun et Jean-Baptiste Guégan avec «Vivre pour le meilleur»

La chanson secrète de David Douillet sera découpée en plusieurs étapes. Il découvrira sa femme et sa fille sur scène qui rentreront sur la musique de mariage. Ensuite, Anggun et Jean-Baptiste Guégan interpréteront la chanson «Vivre pour le meilleur» de Johnny Hallyday. Cette chanson fait partie intégrante de la vie de David Douillet. Dans la suite du tableau, les proches et la famille de David Douillet vont monter sur la scène pour finaliser la surprise. Comment réagira David Douillet en découvrant sa famille et ses amis devant lui sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 15 janvier 2021.