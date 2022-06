La chanson secrète de Denitsa Ikonomova : "Don't Leave Me This Way" chantée par Anne Sila et François-Xavier Demaison

C'est au tour de Denitsa Ikonomova de passer dans La chanson secrète ! La recordwoman du nombre de victoires dans Danse avec les stars ne s'imagine pas que depuis quelques temps, Anne Sila, François-Xavier Demaison, ses meilleurs amis du monde de la danse mais aussi d'ailleurs, et même son frère, qui n'avait auparavant jamais mis un pied en France, sont tous venus pour la surprise, pour lui rendre hommage, et lui montrer toute l'affection qu'ils lui portent, avec la chanson "Don't Leave Me This Way" de Thelma Houston. Extrait de La chanson secrète du 24 juin 2022.