La chanson secrète de Dorothée : ses plus grands succès repris par de nombreuses célébrités

Elle a probablement bercé votre enfance... Dorothée est l'une des prestigieux invités de Nikos Aliagas ce soir. D'abord émue de retrouver le public et son ambiance, Dorothée découvre des messages de ses plus grands fans : Amir, Philippe Lacheau, Roch Voisine, Soprano, Jeanne Mas. Sur scène, l'animatrice du Club a le plaisir d'écouter chanter Dave, Hélène Rollès, Bernard Minet, Christophe Beugrand, Cyril Féraud, on en passe et des meilleurs ! Tous sont venus chanter les plus grands succès de l'une des personnalités préférées des français.