La chanson secrète de Florent Peyre : "Chi" interprétée par Pascal Obispo

Déjà très fan de l'émission, le comédien et humoriste Florent Peyre ne s'attend pas à ce que Pascal Obispo et tous ces proches choisissent "Chi" de Charles Aznavour, pour lui témoigner de tout leur amour. Toute la vie de Florent Peyre va être dessinée derrière ses proches, tous les petits clins d'oeil, de ses performances au ski nautique de haut niveau, de sa passion pour le tatouage, de ses passages à "On n'demande qu'à en rire" ou encore de "Chez Mathu", le bar qui appartenait à son père et son grand-père. Une séquence évidemment forte en émotion ! Extrait de La chanson secrète du 24 juin 2022.