La chanson secrète de Jean-François Piège : "Je te promets" et "Love me tender" chantées par Aurélie Saada et Bénabar

D'habitude, c'est lui qui s'occupe de ses invités mais ce soir, changement de décor pour l'un de nos plus grands noms de la gastronomie française, Jean-François Piège. Mais alors, quelle est la recette d'un chanson secrète idéale pour un grand chef ? C'est assez simple : Des amis de longue date, Aurélie Saada et Bénabar, des chansons auxquelles il tient beaucoup, "Je te promets" de Johnny Hallyday, qui était aussi un ami à lui, et "Love me tender" d'Elvis Presley, saupoudrez le tout avec des proches et son fils, vous pouvez servir ! Extrait de La chanson secrète du 24 juin 2022.