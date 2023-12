La chanson secrète de Læticia Hallyday

Læticia Hallyday va bientôt découvrir sa chanson secrète ! Yvan Cassar, une chorale d'enfants et même Johnny seront là pour faire vivre à Læticia un moment inoubliable. Le tableau est parfait et même ses parents ont fait le déplacement ! L'émotion est si forte qu'elle n'a pas pu rester assise et s'est levée pour embrasser ses proches. Extrait de La chanson secrète du 1er décembre 2023 (Partie 1)