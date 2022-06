La chanson secrète de Laure Manaudou et Jérémy Frérot : "Home Again" et "Été 90" interprétées par Kimberose, Tibz et Laury Thilleman,

Pour la toute première fois Laure Manaudou et Jérémy Frérot se retrouvent à la télévision ensemble, et ce sera donc pour La chanson secrète ! Lorsqu'on leur a posé la question de quelles chansons pourraient être interprétées pour eux, ils ont su viser juste, avec "Home Again" de Michael Kiwanuka et "Été 90" de Thérapie Taxi... mais s'imaginent-ils que Kimberose, Tibz, Laury Thilleman, la famille de Jérémy, les meilleures amies de Laure et d'autres proches, vont tous se retrouver sur scène pour eux ? Extrait de La chanson secrète du 24 juin 2022.