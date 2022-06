La chanson secrète de Ryan Bensetti : "L'histoire de la vie" interprétée par Vitaa et Kendji Girac

Quelle autre chanson que "L'histoire de la vie" du Roi Lion, pour émouvoir Ryan Bensetti, qui vient de prêter sa voix à Simba pour un prochain film ? Le jeune comédien ne s'attend pas à la présence de Kendji Girac et Vitaa, avec qui il est très proche, mais aussi à la présence de son cousin, de ses amis, et de son oncle qui va accompagner tout le monde à la guitare, lors de ce live majestueux. Et il y a même son chien qui fait partie de la fête ! Extrait de La chanson secrète du 24 juin 2022.