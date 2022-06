La chanson secrète de Zaz : "La tendresse" chantée par Tryo et Dominique Besnehard

Alors que Zaz était déjà venue dans l'émission pour réaliser une surprise à Soprano, la voici cette fois-ci sur le fauteuil de La chanson secrète ! Et pour l'occasion, Dominique Besnehard, grand admirateur, est venu raconter un poème avec une fresque splendide, et un hommage à Pierre Rabhi. Ensuite, le groupe Tryo réalise, avec une chorale d'enfants, une reprise merveilleuse de "La tendresse" de Bourvil. C'est tous ensemble qu'ils vont rendre hommage à la chanteuse, mais aussi aux valeurs qu'elle incarne, la défense de la planète, la bienveillance, et le partage. Extrait de La chanson secrète du 24 juin 2022.