La chanson secrète d'Éric Antoine : "Everybody needs somebody to love" chantée par Michaël Gregorio et Julie Zenatti

Comment arriver à surprendre un magicien ? C'est la mission que ce sont donnés les amis les plus proches d'Éric Antoine pour La chanson secrète ! Et pour l'occasion, Michaël Gregorio, Julie Zenatti, Laura Laune, Le cas Pucine, son régisseur Mortimer, les responsables de la première boutique de magie dans laquelle il est entré, ainsi que des personnes de l'association "Magie à l'hôpital" dont il est le parrain, sont venus relever le défi avec "Everybody Needs Somebody to Love" des Blues Brothers et "The Man I Love" d'Ella Fitzgerald. Le nez rouge du clown va-t-il tomber ? Extrait de La chanson secrète du 24 juin 2022.