La chanson secrète du 29 décembre 2023 - Partie 1

Michèle Bernier, Laurent Ruquier, Jérémy Ferrari, Angunn, Karine Ferri, Christophe Willem, Nawell Madani et Booder ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus.