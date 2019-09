La Chanson Secrète du 14 septembre 2019

Après le succès de la première édition, La chanson secrète, présentée par Nikos Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. Neuf artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur rappelle un souvenir important de leur vie revisitée et réinterprétée par un artiste. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Et, en bonus, de nombreux invités inattendus et des proches de l'artiste assis dans le fauteuil viendront l'émouvoir. Parmi les artistes présents : Jarry, Jean-Luc Reichmann, Mika, Kev Adams, Vitaa, Pascal Obispo, Claudio Capéo, Isabelle Nanty, Marc Lavoine...