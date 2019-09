La Chanson Secrète du 29 décembre 2018

Dans cette nouvelle émission La chanson secrète, 11 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux !Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : leur chanson revisitée, réinterprétée par un autre artiste.Imaginez un rappeur interpréter une grande chanson pop ou un jeune artiste reprendre le tube d'une de ses idoles ! Et imaginez la réaction de l'interprète original qui sera assis sur le fauteuil juste devant la grande scène de la Seine Musicale… !Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare.Et, en bonus, de nombreux invités inattendus et des proches de l'artiste assis dans le fauteuil viendront l'émouvoir.Parmi les artistes présents : Maître Gims, Zaz, Patrick Fiori, Daniel Guichard, Amel Bent, Patrick Bruel, Jenifer, Soprano, Boulevard des Airs, Slimane, Louane, Aya Nakamura, Claudio Capéo, Kendji Girac, BigFlo et Oli.