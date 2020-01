La Chanson Secrète - Fauve Hautot surprise par Loïc Nottet et Gwendal Marimoutou avec « The winner takes it all »

La prochaine chanson secrète est destinée à Fauve Hautot. Ce soir, Loïc Nottet et Gwendal Marimoutou vont chanter « The winner takes it all » d’Abba pour leur danseuse préférée. Les deux chanteurs seront accompagnés par Christophe Licata, Sami El Gueddari et les anciens professeurs de danse de Fauve Hautot. Ensemble, ils vont remonter le temps et faire l’exposé de sa vie. Comment va-t-elle réagir ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du samedi 11 janvier 2020.