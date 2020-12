La Chanson Secrète - Gad Elmaleh surpris par Ibrahim Maalouf, Thomas Dutronc et Camille Bertault avec «La Javanaise»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

La famille de Gad Elmaleh a spécialement informé l’équipe de la Chanson Secrète que l’artiste est très attaché à la chanson « La Javanaise » de Serge Gainsbourg. Camille Bertault et Thomas Dutronc ont donc décidé de reprendre ce titre légendaire dans une mise en scène basée sur l’univers du jazz et du mime. Deux univers qui lui sont chers. Comment réagira Gad Elmaleh en découvrant ce magnifique tableau réunissant ses amis et sa famille devant lui sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du samedi 12 décembre 2020.