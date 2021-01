La Chanson Secrète - Gérard Darmon surpris par Isabelle Boulay avec «Ma fille»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Isabelle Boulay a fait le voyage depuis Montréal pour la chanson secrète de Gérard Darmon. Elle a choisi de lui interpréter «Ma fille» de Serge Reggiani, en référence aux liens qu’ils ont tissés au fil des années. Pour son tableau, Gérard Darmon découvrira quatres bulles différentes que lui fera découvrir Isabelle Boulay au fil de la chanson. Ses enfants et ses proches seront là aussi pour lui faire une surprise. Comment réagira Gérard Darmon en découvrant sa famille et ses amis et surtout Isabelle qui a fait le déplacement spécialement pour ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 15 janvier 2021.