La Chanson Secrète - Hugues Aufray surpris par Laurent Voulzy et Alain Souchon avec «Le cheval blanc»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour sa chanson secrète, Hugues Aufray a le plaisir d’entendre sa chanson «Le cheval blanc» interprétée par deux légendes de la chanson française. Ce sont non seulement des légendes mais aussi des amis fidèles d’Hugues Aufray. Laurent Voulzy et Alain Souchon ont fait le déplacement pour faire partie du tableau. Une autre surprise attend Hugues Aufray dans ce tableau. En référence à sa chanson, Coviento le magnifique cheval blanc de Mario Luraschi rejoindra la scène ! Comment réagira Hugues Aufray en découvrant ses amis et son tableau ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 15 janvier 2021.