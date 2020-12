En savoir plus sur Nikos Aliagas

La soirée se poursuit à la scène musicale avec "La Chanson secrète, le live". Ce soir, les artistes sont venus pour partager leurs émotions et ils reviennent maintenant pour partager leur actualité. Sur scène, retrouvez Kendji Girac, Julien Doré, Vitaa et Slimane, Patrick Fiori et Florent Pagny, Benjamin Biolay, Louane, Amir, Hugues Auffray, Hélène Segara, Dany Brillant, ...