En savoir plus sur Nikos Aliagas

La soirée se poursuit à la scène musicale avec "La Chanson secrète, le live". Ce soir, les artistes sont venus pour partager leurs émotions et ils reviennent maintenant pour partager leur actualité. Sur scène, retrouvez Vitaa et Slimane, Jean-Baptiste Guégan, Kendji, Calogero, le groupe Trio, Patrick Bruel, Laurent Voulzy, Hugues Aufray, Tété, Alain Souchon, Hélène Ségara, Anggun et Erza Muqoli pour votre plus grand plaisir ! Replay de l’émission La Chanson Secrète le live du vendredi 15 janvier 2021 sur TF1.