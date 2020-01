La Chanson Secrète - Lorie surprise par Lou Jean et Bilal Hassani avec « Je serai (ta meilleure amie) »

Nouvelle chanson secrète avec Lorie Pester. La chanteuse et comédienne ne sait pas à quoi s’attendre… Depuis plusieurs jours, Lou Jean et Bilal Hassani préparent un tableau qui retracent des moments forts de la carrière et de la vie privée de Lorie. Sur scène, ils seront rejoints par Mialy, la meilleure amie de Lorie et Christian Millette, son partenaire de danse dans « Danse avec les stars ». Comment va-t-elle réagir ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du samedi 11 janvier 2020

