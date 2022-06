La chanson secrète (Partie 1)

8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste, assis dans le fauteuil, et la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les artistes dans le fauteuil dans cette partie 1 : Eric Antoine, Denitsa Ikonomova, Laure Manaudou & Jérémy Frérot ! Parmi les invités surprises : Michaël Gregorio, Kimberose, Julie Zenatti, François-Xavier Demaison, Tibz, ainsi que les proches et les familles des artistes invités.