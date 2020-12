La Chanson Secrète - Patrick Sébastien surpris par Hugues Aufray, Dany Brillant, Nicolas Canteloup et Chicos & les Gypsies avec «Si tu n’existais pas»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Dany Brillant et Nicolas Canteloup ont en commun, au début de leurs carrières respectives, une rencontre avec Patrick Sébastien. Cette rencontre leur a, à tous, permis de prendre confiance en eux. Ils sont accompagnés par Chicos & les Gypsies et Hugues Aufray qui suivent Patrick Sébastien depuis toujours. Ce soir, ils viennent le remercier dans la Chanson Secrète en interprétant « Si tu n’existais pas » de Joe Dassin. C’est une chanson qui touche beaucoup Patrick Sébastien. Comment réagira Patrick Sébastien en découvrant ce magnifique tableau réunissant ses amis de toujours et sa fille devant lui sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du samedi 12 décembre 2020.